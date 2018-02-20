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منزل تميم.. يكونان وفاق لاجتياز الحدود البحريّة خلسة

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:10 م
منزل تميم.. يكونان وفاق لاجتياز الحدود البحريّة خلسة
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مروى الجلاصي
 
قامت الوحدات الأمنية التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم ولاية نابل اليوم، بإيقاف شخصين عمرهما 22 و28 سنة من أجل تكوين وفاق بغاية إجتياز الحدود البحريّة خلسة.

وبالتّحرّي معهما، تبيّن أنّ أحدهما محلّ منشوري تفتيش لفائدة الوحدات الأمنيّة.

هذا وقد أذنت النّيابة العموميّة، باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.
المزيد عن: منزل تميم خلسة تونس الشرطة
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