التشكيلة المتوقعة لقمة تشيلسي وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

يدخل برشلونة الإسباني اختباراً صعباً اليوم الثلاثاء، عندما يحل ضيفاً على تشيلسي الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج" في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، إذ سيبحث خلال هذه المحطة الصعبة استعادة الدوافع وتقديم أفضل مستوياته.

وسيختبر حامل لقب الدوري الإنجليزي خلال موقعة لندن قدرات إرنستو فالفيردي، لاسيما وأنه يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة عقب عودته لدرب الانتصارات في البريميير ليج، والتأهل لربع نهائي كاس إنجلترا، كما أنه يدرك أن مواصلة مسيرته في "التشامبيونز ليج" هو السبيل الوحيد لإنقاذ موسماً محبطاً.

ويبدو أن كتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي في أفضل حالاتها، المعنوية على الأقل، بعد الفوزين الكبيرين أمام وست بروميتش 3-0، في الدوري، وفي مباراة الكأس أمام هال سيتي برباعية نظيفة.

على جانب آخر، على الرغم من تصدر الفريق الكاتالوني لليجا بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد بسبع نقاط، إلا أن منحنى الأداء يبدو أنه في هبوط خلال آخر مواجهات وهو ما كان واضحاً في سقوطه في فخ التعادل لمباراتين متتاليتين في الليجا أمام إسبانيول ثم خيتافي، قبل أن يحقق فوزاً بشق الأنفس بهدفين نظيفين خارج القواعد على إيبار السبت الماضي، في مباراة لم يكن البرسا الطرف الأفضل فيها.

ويدرك لاعبو برشلونة أن التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال سيتحدد يوم 14 مارس المقبل عندما يستضيف "البلوز" على ملعب كامب نو في مواجهة الإياب، وهو ما يستدعي الخروج بنتيجة إيجابية من ستامفورد بريدج.

وسيفتقد "البلوجرانا" خلال مواجهة اليوم، لخدمات النجم البرازيلي والوافد الجديد في الميركاتو الشتوي فيليبي كوتينيو، وذلك لسابق مشاركته مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي في نفس المسابقة، بالإضافة للبرتغالي نيلسون سيميدو للإيقاف.

وتبدو صفوف متصدر الليجا مكتملة باستثناء الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تحوم حوله شكوك بسبب الإصابة، في الوقت الذي يفكر فيه فالفيردي في اللعب بأربعة لاعبين في الوسط من أجل امتلاك زمام المباراة، فضلاً عن اللعب على الأجنحة لفتح المساحات.

بينما في الجهة المقابلة سيغيب الثنائي البرازيلي ديفيد لويس والفرنسي تيموي باكايوكو عن صفوف الفريق اللندني، وهو ما يمكن أن يغير من تفكير كونتي واللعب بطريقة 3-4-3 بدلاً من طريقته المعتادة 3-5-2.

وسيعود اللاعب الأعسر الإسباني ماركوس ألونسو للتشكيل الأساسي لتشيلسي بعد تعافيه من الإصابة، بينما من الممكن أن يقود مواطنه ألفارو موراتا الهجوم منذ البداية.

أما البرازيلي ويلين فيبدو أنه حجز موقعاً أساسياً في التشكيل الأساسي بعد المستوى الكبير، الذي ظهر به في مواجهة الكأس أمام هال سيتي، بالإضافة للنجم البلجيكي إيدين هازارد والإسباني سيسك فابريجاس، لاعب البرسا سابقاً.

وفيما يلي التشكيل المحتمل لكلا الفريقين:

تشيلسي

تيبو كورتوا وسيزار أزبيليكويتا وأندرياس كريستنسن وأنطونيو روديجير وفيكتور موسيس ونجولو كانتي وسيسك فابريجاس وماركوس ألونسو وويليان وإيدين هازارد وألفارو موراتا.

برشلونة

تير شتيجن وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا وإيفان راكيتيتش وسرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا وباولينيو وليونيل ميسي ولويس سواريز.