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توقيت وتفاصيل مباراة تشيلسي وبرشلونة اليوم الثلاثاء 20-2-2018 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:45 ص
توقيت وتفاصيل مباراة تشيلسي وبرشلونة اليوم الثلاثاء 20-2-2018 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
برشلونة وتشيلسي
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أحمد عصام
 

يستقبل نادي تشيلسي الإنجليزي، نظيره فريق برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء 20-2-2018 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.

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