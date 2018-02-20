توقيت وتفاصيل مباراة تشيلسي وبرشلونة اليوم الثلاثاء 20-2-2018 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستقبل نادي تشيلسي الإنجليزي، نظيره فريق برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء 20-2-2018 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.