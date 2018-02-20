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إدارة WWE تكرم جيف جاريت في قاعة المشاهير للعام ٢٠١٨

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:11 ص
إدارة WWE تكرم جيف جاريت في قاعة المشاهير للعام ٢٠١٨
جيف جاريت
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أعلنت إدارة WWE اختيار المخضرم جيف جاريت ليكون ضمن المكرمين في قاعة المشاهير للعام ٢٠١٨ الحالي، كرابع اسم حتى الآن مع كل من جولدبيرج وذا دادلي بويز والمصارعة ايفوري، وهو الأمر الذي أثار اندهاش وإعجاب النجم نفسه.

 

وأكد جيف جاريت في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أنه لم يكن يتوقع على الإطلاق هذا الأمر، ولم يتخيل أن يكون اسمه مقترنا بقاعة المشاهير هذا العام أو العام التالي له.

 

وأضاف أنه بعد بعض التفكير وتذكر ما قام به سابقا في عالم المصارعة يجد أن الأمر منطقيا بعض الشئ، موجها الشكر للمسؤولين على هذا التكريم.

 

المزيد عن: رياضة جيف جاريت المصارعة الأخبار الرياضية إدارة wwe أخبار الرياضة
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