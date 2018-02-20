ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مؤمن زكريا: الاتصالات مع جهاز المنتخب انقطعت بعد احترافي في السعودية

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:01 ص
مؤمن زكريا: الاتصالات مع جهاز المنتخب انقطعت بعد احترافي في السعودية
مؤمن زكريا
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

صرح مؤمن زكريا نجم الأهلي السعودي، أن الجهاز الفني للمنتخب لم يتواصل معه منذ احترافه بالسعودية، مؤكدا أنه يركز حاليًا مع فريقه.

 

وقال زكريا في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "سعيد بتواجدي مع الفريق ولا أفكر في التعاقد مع أهلي جدة حالياً بسبب تركيزي في المباريات ولم يصارحني أحد من مسئولي النادي بالتعاقد معي".

 

واختتم زكريا: "قبل سفري للسعودية كان الجهاز الفني للمنتخب يتواصل معي ولكن عندما احترفت بالسعودية لم يتواصل معي أحد".

 

المزيد عن: منتخب مصر مؤمن زكريا رياضة التواصل الأهلي السعودي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
-
x
14:30
-
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
الأسيوطي سبورت
الداخلية
-
x
17:00
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاواساكي فرونتال - اليابان
كاشيوا ريسول - اليابان
x
12:30
-
تيانجين - الصين
كيتشي - هونج كونج
-
x
14:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
شنجهاي - الصين
-
x
14:00
-
ميلبورن فيكتوري - أستراليا
ناساف كارشي - أوزبكستان
-
x
15:00
-
الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
-
x
17:10
-
الريان - قطر
السد - قطر
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:45
-
بشكتاش - تركيا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:45
-
برشلونة - أسبانيا
دوري أبطال أفريقيا
أولمبيك ريال - جمهورية أفريقيا الوسطى
-
x
16:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
19:30
-
ليبيريا شيب - ليبيريا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
جرين بافلوز
-
x
15:00
-
المصري البورسعيدي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/20/2018 4:10:06 AM