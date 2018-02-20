مؤمن زكريا: الاتصالات مع جهاز المنتخب انقطعت بعد احترافي في السعودية
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:01 ص
ريهام عبد المحسن
صرح مؤمن زكريا نجم الأهلي السعودي، أن الجهاز الفني للمنتخب لم يتواصل معه منذ احترافه بالسعودية، مؤكدا أنه يركز حاليًا مع فريقه.
وقال زكريا في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت":
"سعيد بتواجدي مع الفريق ولا أفكر في التعاقد مع أهلي جدة حالياً بسبب تركيزي
في المباريات ولم يصارحني أحد من مسئولي النادي بالتعاقد معي".
واختتم زكريا: "قبل سفري للسعودية كان الجهاز الفني
للمنتخب يتواصل معي ولكن عندما احترفت بالسعودية لم يتواصل معي أحد".