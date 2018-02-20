سيد عبد الحفيظ يكشف سر سفر مدرب الأهلي للجابون

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة حسام البدري، كلف سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز، بالسفر إلى الجابون.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج "كوره كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى، إن تكليف البدري لمعوض هو حضور مباراة الإياب بين فريق يل كاديوجو بطل بوركينا فاسو وفريق مونانا بطل الجابون التي تقام في إطار منافسات دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

واختتم مدير الكرة: "معوض سيقوم بتجهيز تقرير فني عقب العودة من الجابون يتضمن نقاط القوة والضعف للفريق الذي يواجه الأهلي في مستهل مبارياته بدوري أبطال إفريقيا وتسليمها للجهاز الفني".

ويواجه الأهلي الفائز من الفريقين في دور الـ 32 بالبطولة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بطل بوركينا فاسو بهدف دون رد.