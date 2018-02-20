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ابنة عمرو دياب تنشر صورة قديمة للهضبة برفقة والدتها.. والجمهور: أخيرا اتلم الشمل

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 01:43 ص
ابنة عمرو دياب تنشر صورة قديمة للهضبة برفقة والدتها.. والجمهور: أخيرا اتلم الشمل
كنزي دياب
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الفجر الفني
 

شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة قديمة لوالدها برفقة والدتها زينة عاشور.

وحازت الصورة إعجاب متابعي حساب كنزي، وجمهور الهضبة، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.

وعلق بعض الجمهور على الصورة قائلين: "أخيرًا اتلم الشمل تاني"، "أحلى عمرو وزينة"، "ربنا يسعدكم ياقمرين". 



🎩👑

A post shared by Kīñžŷ Dîàb ⭐️ (@kinzydiab) on

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