ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محامي ريهام سعيد: طلبت إبلاغ الشرطة عندما عُرضت عليها حلقة خطف الأطفال

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:05 ص
محامي ريهام سعيد: طلبت إبلاغ الشرطة عندما عُرضت عليها حلقة خطف الأطفال
ريهام سعيد
طباعة
نعيم يوسف
 
قال المستشار جميل سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، إن الشرطة وجهت لموكلته اتهام بالتواطؤ مع معدة البرنامج وشخص آخر لخطف طفلين لإعداد حلقة "سخنة".

وأكد "سعيد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون المصري، أن الإعلامية عندما عُرضت عليها الحلقة طلبت إبلاغ الشرطة، وهذا مسجل في محادثة بينها وبين أسرة البرنامج على تطبيق التراسل الفوري "واتساب".

ونفى ما تردد عن وجود مواجهة بين موكلته وبين الخاطف في النيابة، واعترافه عليها.
المزيد عن: محامى ريهام سعيد ريهام سعي خطف أطفال النيابة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
-
x
14:30
-
الرجاء
الانتاج الحربي
-
x
17:00
-
الأسيوطي سبورت
الداخلية
-
x
17:00
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري أبطال آسيا
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاواساكي فرونتال - اليابان
كاشيوا ريسول - اليابان
x
12:30
-
تيانجين - الصين
كيتشي - هونج كونج
-
x
14:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
شنجهاي - الصين
-
x
14:00
-
ميلبورن فيكتوري - أستراليا
ناساف كارشي - أوزبكستان
-
x
15:00
-
الوصل - الإمارات
العين - الإمارات
-
x
17:10
-
الريان - قطر
السد - قطر
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:45
-
بشكتاش - تركيا
تشيلسي - إنجلترا
-
x
21:45
-
برشلونة - أسبانيا
دوري أبطال أفريقيا
أولمبيك ريال - جمهورية أفريقيا الوسطى
-
x
16:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
19:30
-
ليبيريا شيب - ليبيريا
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
أوثو دويو - الكونجو
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
جرين بافلوز
-
x
15:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/20/2018 4:10:22 AM