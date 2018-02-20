محامي ريهام سعيد: طلبت إبلاغ الشرطة عندما عُرضت عليها حلقة خطف الأطفال



وأكد "سعيد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون المصري، أن الإعلامية عندما عُرضت عليها الحلقة طلبت إبلاغ الشرطة، وهذا مسجل في محادثة بينها وبين أسرة البرنامج على تطبيق التراسل الفوري "واتساب".



ونفى ما تردد عن وجود مواجهة بين موكلته وبين الخاطف في النيابة، واعترافه عليها.

قال المستشار جميل سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، إن الشرطة وجهت لموكلته اتهام بالتواطؤ مع معدة البرنامج وشخص آخر لخطف طفلين لإعداد حلقة "سخنة".