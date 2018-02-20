"الإبراشي" عن دفع أحمد عز 100 مليون جنيه كفالة: "غلبان"

قال وليد عبد الحميد، المحامي، إن نادي القضاة اعترض على مشروع القانون الذي يٌخصص مبالغ الكفالة للصندوق القضاة، وهذا يُؤكد عدم أحقية القضاة لهذه المبالغ.



وتابع "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن حصول القضاة على الكفالة يُثير حرج القضاة في تحديد الكفالات، لافتًا إلى أن أعلى كفالة دفعت للنيابة حتى الآن كانت 100 مليون جنيه دفعها أحمد عز رجل الأعمال، فعقب الإعلامي وائل الإبراشي قائلًا: "أحمد عز ده غلبان".

