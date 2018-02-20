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وزير البترول الأسبق: هناك ضوابط لتنظيم استيراد المستثمرين في القطاع الخاص للغاز

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:47 ص
وزير البترول الأسبق: هناك ضوابط لتنظيم استيراد المستثمرين في القطاع الخاص للغاز
أسامة كمال
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داليا الحسين
 
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الدولة ليس لها علاقة بتوقيع اتفاقية الغاز بين شركة خاصة وإسرائيل، موضحا أن هناك مذكرات تفاهم بين أصحاب شركات خاصة في مصر ومستثمرين في إسرائيل لتصدير الغاز.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة والناس"، أن القطاع الخاص في مصر طموح ويمثل 70% من الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك ضوابط لتنظيم استيراد المستثمرين في القطاع الخاص للغاز.

وأشار إلى أنه لا بديل للغاز الإسرائيلي والقبرصي أن يتم تصديره عبر مصر.
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