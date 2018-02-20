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رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: نصف الثروة العقارية بمصر دون ترخيص

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 01:48 ص
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: نصف الثروة العقارية بمصر دون ترخيص
معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان
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داليا الحسين
 
قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إن هناك ضوابط ومعايير محددة خاصة بقانون التصالح مع مخالفات البناء، مشيرا إلى أن أسباب المخالفات أن بعض المواطنين يردون تحقيق أموال طائلة، وآخرين ليس لديهم طريق سوى المخالفة ؛ لأن ليس لديهم امتداد عمراني داخل حيزه ويجد صعوبة في إصدار التراخيص.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة والناس"، أن الدولة لا بد أن تسهل للمواطن إجراءات البناء، مشيرا إلى أن القانون الجديد يسمح الحصول على رخصة بناء عقب 30 يوما، فضلًا عن عمل تخطيطات عمرانية لزيادة الأحوزة العمرانية خاصة في المدن التى لها ظهير عمراني.

ونوه أنه لا بد للدولة أن تسبق النمو السكاني، موضحا أن القضاء على البناء المخالف يتطلب التنسيق مع وزارة الزراعة.

ولفت إلى أنه سيتم استبدال قرار الإزالة بمصادرة الجزء المخالف من المباني بقرار محكمة، منوها بأن هناك مليون و800 ألف مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، وأكثر المحافظات المخالفة القاهرة الإسكندرية والجيزة.

وكشف عن أنه سيتم إزالة 57 ألف مخالفة قريبا، متابعا: " سنحصل قيمة الكهرباء والمياه والمرافق من المواطنين المخالفين.

وتابع: "نصف الثروة العقارية بمصر دون ترخيص".
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