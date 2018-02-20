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"مستثمري الغاز" تكشف مفاجأة عن سر استيراده من إسرائيل

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:23 ص
مستثمري الغاز تكشف مفاجأة عن سر استيراده من إسرائيل
الدكتور محمد سعد الدين
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن من مصلحة مصر عدم تصدير الغاز الآن، بل تقوم باستيراد الغاز من قبرص وإسرائيل ونجري له عملية إسالة، لخلق قيمة مضافة لمصر.

وأضاف "سعد الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، أن حصول مصر على الغاز من قبرص وإسرائيل يضمن أمننا القومي، متابعا: "حكومتنا بتعمل الصح، وإحنا بخير".
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