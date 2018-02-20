"مستثمري الغاز" تكشف مفاجأة عن سر استيراده من إسرائيل



وأضاف "سعد الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، أن حصول مصر على الغاز من قبرص وإسرائيل يضمن أمننا القومي، متابعا: "حكومتنا بتعمل الصح، وإحنا بخير".



قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن من مصلحة مصر عدم تصدير الغاز الآن، بل تقوم باستيراد الغاز من قبرص وإسرائيل ونجري له عملية إسالة، لخلق قيمة مضافة لمصر.