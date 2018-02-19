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"العجان" يكشف الصعوبات التي واجهت سوريا في تصفيات المونديال

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:31 ص
العجان يكشف الصعوبات التي واجهت سوريا في تصفيات المونديال
منتخب سوريا
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أحمد عصام
 

أكد اللاعب السوري مؤيد العجان لاعب نادي الزمالك، أن اللاعبين بالمنتخب السوري واجهوا الكثير من الصعوبات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومعظم اللاعبين محترفون خارج البلاد.

 

وأضاف العجان في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "كرة القدم جمعت الشعب السوري مرة أخرى، وحاولنا إسعاد الجماهير ولكن لم يحالفنا التوفيق".

 

وتابع: "لعبنا التصفيات خارج البلاد في ماليزيا، واللاعبون كانوا يشعرون بالحزن بخوض المباريات أمام المنتخبات على ملعبهم ووسط جماهيرهم، ونحن نلعب بعيدا عن جماهيرنا، والشعب السوري كان يحلم بالوصول لكأس العالم".

 

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