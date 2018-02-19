ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هاني رمزي: الأهلي يحتاج "مدافع"

الإثنين 19/فبراير/2018 - 02:01 ص
هاني رمزي: الأهلي يحتاج مدافع
الاهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

أكد هاني رمزي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري السابق، أن النادي الأهلي بحاجة لتدعيم صفوفه بـ"مساك" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال رمزي خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى، إن هناك مراكز يجب على حسام البدري المدير الفني للأهلي تدعيمها وهو مركز خط الدفاع بعد رحيل أحمد حجازي وإصابة العديد من لاعبي الفريق أبرزهم رامي ربيعة وسعد سمير.

 

وتابع رمزي تصريحاته، أن تلك المراكز ستجعل الأهلي قادرا على المنافسة على دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

 

المزيد عن: هاني رمزي مدافع رياضة الأهلي الأخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الإتحاد الإنجليزي
ويجان أثليتيك
-
x
21:55
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
21:30
-
لايبزيج
الدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
-
x
22:00
-
سبورتينج لشبونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:45
-
هيلاس فيرونا
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الراسينغ البيضاوي
-
x
17:00
-
إتحاد طنجة
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
بتروجت
-
x
17:00
-
الزمالك
الأهلي
-
x
20:00
-
النصر
دوري أبطال آسيا
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
14:30
-
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
الوحدة - الإمارات
-
x
16:50
-
الدحيل - قطر
الغرافة - قطر
-
x
17:00
-
تركتور سازي تبريز - إيران
الأهلي - السعودية
-
x
19:10
-
الجزيرة - الإمارات
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/19/2018 3:36:26 AM