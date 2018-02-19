هاني رمزي: الأهلي يحتاج "مدافع"

أكد هاني رمزي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري السابق، أن النادي الأهلي بحاجة لتدعيم صفوفه بـ"مساك" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رمزي خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر قناة مصر الأولى، إن هناك مراكز يجب على حسام البدري المدير الفني للأهلي تدعيمها وهو مركز خط الدفاع بعد رحيل أحمد حجازي وإصابة العديد من لاعبي الفريق أبرزهم رامي ربيعة وسعد سمير.

وتابع رمزي تصريحاته، أن تلك المراكز ستجعل الأهلي قادرا على المنافسة على دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.