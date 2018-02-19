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خالد حمودة: طريقة إقالة مروان رجب من تدريب منتخب اليد لم تكن لائقة

الإثنين 19/فبراير/2018 - 01:32 ص
خالد حمودة: طريقة إقالة مروان رجب من تدريب منتخب اليد لم تكن لائقة
مروان رجب
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علي شحاتة
 

أكد خالد حمودة رئيس اتحاد اليد السابق، أن طريقة إقالة مروان رجب من الجهاز الفني لمنتخب اليد لم تكن بالشكل المناسب خاصة بعد المجهود الكبير الذي قدمه لبلده.

 

وقال حمودة في تصريحات على فضائية "سي بي سي اكسترا" خلال برنامج "اكسترا تايم": " مروان كان مثال للرياضي الذي يحب وطنه وكان لابد من التعامل بطريقة أفضل حتى لو هيتم إقالته".

 

وتابع: " المدير الفني الوطني خلال المرحلة القادمة هو الأفضل، في ظل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم القادمة لكرة اليد".

 

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