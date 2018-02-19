ثروت الخرباوي يكشف مفاجأة عن استقالة "أبو الفتوح" من الإخوان

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، السبب الحقيقي وراء استقالة عبدالمنعم أبو الفتوح من تنظيم الإخوان، قائلًا إنه استقال لأنه فشل في تولي منصب المرشد.



وأوضح "الخرباوي"، خلال حواره مع فضائية "DMC"، أن أبو الفتوح انفصل إداريًا عن الإخوانk ولكنه استمر في التنظيم.



ولفت إلى أن الإخوان يعملون على تقليل عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

