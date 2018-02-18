تضارب تصريحات الإيرانيين حول الطائرة المنكوبة.. و"روحاني" يكلف بتشكيل لجنة لبحث الحادث

استيقظ العالم، صباح اليوم الأحد، على خبر تحطم طائرة إيرانية تقل66 راكبا، أثناء رحلة داخلية في جنوب غرب إيران، حيث أكدت السلطات الإيرانية، مصرع جميع ركاب الطائرة المدنية، في حين أنها لم تعثر بعد على حطام الطائرة المنكوبة، لذا كلف الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير النقل والطرق، بتشكيل لجنة لبحث تداعيات الحادث.

وكانت الطائرة في رحلة إلى ياسوج، واختفت عن شاشة الرادار أولًا ثم سقطت في ضواحى منطقة سميرم، وكان على متنها 66 راكبًا.

سقوط الطائرة

البداية، حينما تحطمت طائرة ايرانية تقل66 راكبا صباح، اليوم الأحد، أثناء رحلة داخلية في جنوب غرب إيران، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالتا ألانباء الطلابية (ايسنا) و"فارس" عن مسؤول إدارة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند أن الطائرة التي كانت فى رحلة من طهران إلى ياسوج (جنوب غرب) "سقطت فى ضواحى سميرم بمحافظة أصفهان وسط إيران" على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، موضحًا أنه "كان على متنها بين خمسين وستين راكبًا ليست هناك معلومات حول مصيرهم.

إيران تؤكد مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة

وفور سقوط الطائرة، أكدت السلطات الإيرانية، مصرع جميع ركاب الطائرة المدنية التي تحطمت في جنوب اصفهان، حسبما قالت مصادر إعلامية.

متحدث إيراني: لم نعثر بعد على حطام الطائرة

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ في إيران، مجتبى خالدى، أن السلطات الإيرانية لم تعثر بعد على حطام الطائرة المنكوبة التابعة لخطوط أسمان، مضيفًا أن مروحيات الطوارئ توجهت لأداء مهامها في الإغاثة في أجواء محافظة أصفهان.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن، خالدى، قوله، إن طائرة خطوط أسمان التي كانت في رحلة بين طهران وياسوج من المحتمل أنها تحطمت في أطراف مدينة سميرم، وأفاد بأن مروحيات الطوارئ توجهت إلى مكان الحادث وأن فرق الرد السريع تقترب من مكان الحادث لإغاثة المنكوبين.

تراجع السلطات عن حصيلة القتلى

فيما تراجعت شركة الطيران الإيرانية "آسمان"، عن الحصيلة التي أعلنتها بمقتل 66 شخصًا في تحطم طائرة ركاب تابعة لها في منطقة جبلية بجنوب غرب إيران، موضحة أنه لم يتم العثور على الطائرة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم شركة "آسمان" محمد الطبطبائى لوكالة الأنباء الطلابية (ايسنا)، "نظرًا لظروف المنطقة الخاصة، لا نزال غير قادرين على الوصول إلى الموقع الدقيق لتحطم الطائرة ولذا لا يمكننا تأكيد مقتل جميع ركاب الطائرة بشكل دقيق وقاطع".

"روحاني": تشكيل لجنة لبحث الحادث

وبدوره، كلف الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير النقل والطرق، بتشكيل لجنة لبحث حادث سقوط طائرة ركاب مدنية، أثناء رحلة داخلية في جنوب غرب إيران، ورفع تقرير حول أسباب سقوطها، وفقًا لوكالة إيسنا الإيرانية.

تشكيل لجنة أزمات

وفي السياق ذاته، أعلن متحدث هيئة الطيران المدني في إيران رضا جعفر زادة، عن تشكيل لجنة أزمات أيضًا لمتابعة حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل 66 راكبا، وتحطمت بعد ارتطامها في سلسلة جبال "دانا" غرب إيران، مضيفَا أنه سيتم بحث تفاصيل الحادث في اجتماعات لجنة الأزمات في هيئة الطيران المدنية.

"بوتين" يعزي "روحاني"

وعلى صعيد آخر، بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية للرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كارثة تحطم الطائرة.

وجاء في بيان الكرملين: "فلاديمير بوتين وجه برقية تعزية لرئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني في مقتل ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي تحطمت في محافظة أصفهان".

تفاصيل الطائرة

وحول تفاصيل الطائرة المنكوبة، قالت وكالة فارس الطائرة من طراز (ATR72) من إنتاج شركة إيطالية فرنسية مشتركة وقامت بأول رحلة قبل 25 عاما في 1993.

"الطائرة كان بها مشكلة فنية منذ 23 يوما أجبرها للعودة من منتصف الطريق إلى طهران بينما كانت في طريقها إلى ياسوج"، حسبما قالت وكالة إيسنا.