محافظ بورسعيد يتفقد القوافل التعليمية المجانية للمرحلة الثانوية (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، القوافل التعليمية المجانية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمدرستي بورسعيد الثانوية بنات، وبورسعيد الثانوية العسكرية للبنين، لمتابعة سير وانتظام العمل بالقوافل.



وشدد خلال كلمته للطلاب أثناء جولته، على أن المدرسة هي الوسيلة الوحيدة لتلقي العلم بصورة علمية سليمة، وفيها تتكون شخصية الطلاب بصورة إيجابية من خلال غرس مبادئ الوطنية وقيم الإنسانية في نفوسهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والسلبية، مؤكدا على أنه لا تراجع أو استثناء في تطبيق القانون بمنع الطلاب المتجاوزين لنسبة الغياب المقررة من دخول الامتحانات.



وأشار إلى أهمية اعتماد الطلاب في تحصيلهم للعلم على المعلم، والكتاب المدرسي الذي لا يخرج منه الامتحان، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لخدمة وطنهم في المستقبل.