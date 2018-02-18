محافظ بورسعيد يتفقد الخدمات المقدمة لمواطني حي العرب (صور)

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بعدد من المواطنين بحي العرب، أثناء جولته الصباحية بنطاق حي العرب، لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين.



وناقش عدة ملفات منها النظافة والاشغالات، مؤكدا للمواطنين أن كافة الأجهزة التنفيذية للمحافظة تبذل أقصى جهدها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، كذلك تطرق للحديث عن المشروعات العملاقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية في مصر.



وأوضح أن الجيش العظيم يحارب علي 3 اتجاهات استراتيجية والشرطة العظيمة يحاربون الإرهاب وهناك من يحاول وضع شبورة علي كل تلك الإنجازات، فمصر تخوض حرب عظيمة ضد عدو متخفي وسندحره بتماسكنا وتلاحمنا.