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البرلمان الليبي يعرض قانون "الاستفتاء على الدستور" للتصويت خلال أيام

الأحد 18/فبراير/2018 - 02:01 م
البرلمان الليبي يعرض قانون الاستفتاء على الدستور للتصويت خلال أيام
البرلمان الليبي - أرشيفية
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وكالات
 

قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئاسة مجلس النواب الليبي إن قانون الاستفتاء سيتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

                         

وأضاف المريمي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المجلس ناقش القانون على مدار الأيام والأسابيع الماضية وأحيل إلى لجنة التشريعات للنظر في الملاحظات التي أخذت عليه من أجل النظر فيها على أن يتم الانتهاء من تلك التعديلات خلال الأيام المقبلة وعرضه على الجلسة العامة.

 

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج قد دعا إلى الإسراع بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور.

 

وقال فائز السراج في كلمته بمناسبة ثورة 17 فبراير 2011، إنه "حان الوقت لتحريك الجمود السياسي الحالي، بالبدء في خطوة الاستفتاء على مشروع الدستور".  

 

المزيد عن: ليبيا البرلمان الليبي الاستفتاء الأزمة الليبية
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