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جميلة بوحيرد: نضالي ضد الاحتلال انحيازًا لإرادة الجزائريين (فيديو)

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:56 م
جميلة بوحيرد: نضالي ضد الاحتلال انحيازًا لإرادة الجزائريين (فيديو)
جميلة بوحيرد
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ندى محمد
 
أكدت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، أن نضالها ضد الاحتلال الفرنسي القرن الماضي جاء اتساقا مع مبادئها التي تنحاز لإرادة الشعب الجزائري.

وأضافت في تصريحات خاصة لفضائية "DMC"، على هامش تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة باعتبارها ايقونة لنضال المرأة ضد الاستعمار، مشيرة إلى أن ما قامت به هو أقل واجب تجاه وطنها.
المزيد عن: مهرجان اسوان الجزائرية جميلة بوحيرد التوك شو أسوان الدولي لأفلام المرأة
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