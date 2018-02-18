جميلة بوحيرد: نضالي ضد الاحتلال انحيازًا لإرادة الجزائريين (فيديو)



وأضافت في تصريحات خاصة لفضائية "DMC"، على هامش تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة باعتبارها ايقونة لنضال المرأة ضد الاستعمار، مشيرة إلى أن ما قامت به هو أقل واجب تجاه وطنها.



أكدت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، أن نضالها ضد الاحتلال الفرنسي القرن الماضي جاء اتساقا مع مبادئها التي تنحاز لإرادة الشعب الجزائري.