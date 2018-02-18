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ويليان عن مواجهة برشلونة: صعبة للغاية.. نرغب في حصد لقب دوري الأبطال

الأحد 18/فبراير/2018 - 01:18 ص
ويليان عن مواجهة برشلونة: صعبة للغاية.. نرغب في حصد لقب دوري الأبطال
ويليان
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عمر عبد العزيز
 

أشار البرازيلي ‏ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي، إلى أن فريقه يهدف للفوز بشتى الألقاب التي ينافس عليها، وليس فقط المشاركة، مؤكدًا أنه سيحاول التغلب على برشلونة بدوري الأبطال.

 

ويستضيف تشيلسي نظيره برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج.

 

وقال ويليان في تصريحات صحفية: "نحن تشيلسي ونحن نريد دائما الفوز بالألقاب، ونعلم أن مباراة برشلونة ستكون صعبة لكن نحن تشيلسي ويمكننا أن نفوز ضد أي خصم".

 

المزيد عن: ويليان رياضة دوري أبطال أوروبا تشيلسي برشلونة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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