ويليان عن مواجهة برشلونة: صعبة للغاية.. نرغب في حصد لقب دوري الأبطال

أشار البرازيلي ‏ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي، إلى أن فريقه يهدف للفوز بشتى الألقاب التي ينافس عليها، وليس فقط المشاركة، مؤكدًا أنه سيحاول التغلب على برشلونة بدوري الأبطال.

ويستضيف تشيلسي نظيره برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال ويليان في تصريحات صحفية: "نحن تشيلسي ونحن نريد دائما الفوز بالألقاب، ونعلم أن مباراة برشلونة ستكون صعبة لكن نحن تشيلسي ويمكننا أن نفوز ضد أي خصم".