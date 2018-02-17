ناهد السباعي: والدي تزوج 18 مرة.. وأنا ما عملتش أدوار إغراء





قالت الفنانة ناهد السباعي، إن والدها تزوج 18 مرة، ولكنها لا تقبل الارتباط بشخص تزوج 18 مرة.







وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري، في برنامج "أنا وأنا"، المذاع على فضائية "ON E"، "أنا أحب اتحب لوحدى كتير، أي لفترة طويلة، لذا أتأنى قبل الزواج".









وعلقت على رقص جدتها الفنانة هدى سلطان، قائلة: "قمر،، في مرة دوروا عليا فى الفيلا كتير، راحوا لاقوني معاها فوق بترقص وأنا برقص معاها، عشان أنا بحب الرقص أوي".









وأشارت إلى أنها ليست ضد أى نقد، مردفة: "أنا ما عملتش أدوار إغراء، لا فى فيلم يوم للستات، ولا حرام الجسد، ولا بعد الموقعة وفيلم 678".







