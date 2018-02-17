نيكول سابا: هذه مواصفات الرجل الأنيق.. ويوسف الخال على رأس القائمة





قالت الفنانة نيكول سابا، إن مواصفات الرجل الأنيق بالنسبة إليها تتمثل فى فكرة البدلة واختياره الملابس التي تتصف بالرجولة، بعيدًا عن الجينز الضيق من أسفل الساق والتي لا تقبله إطلاقا وترى هذا الجينز نسائي أكثر.







وأضافت خلال لقائها فى برنامج "تعشب شاي" على قناة DMC قائلة: "لما بنشوف الفنانيين زمان هنلاقي رشدى أباظة وملابسه الأنيقة الرجولية ومدى الرقي اللي فيها من جاكت وكرافت، هيا دي وسامة وأناقة الرجل، ويوسف الخال على رأس القائمة ويحب هذا النمط".