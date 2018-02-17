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محمد عبد السلام يطالب الجماهير المصرية بمساندة المقاصة

السبت 17/فبراير/2018 - 12:18 ص
محمد عبد السلام يطالب الجماهير المصرية بمساندة المقاصة
مصر المقاصة
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محمد الصو
 

ناشد اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، الجماهير المصرية لمساندة الفريق، في مباراته المصيرية أمام جينريشن فوت السنغالي، بدوري أبطال إفريقيا.

 

وطالب عبد السلام، الجماهير بالزحف لملعب المباراة وإشعال حماس اللاعبين، أملًا في الفوز بالمباراة والصعود للدور المقبل.

 

وخصص عبدالسلام، أتوبيسات لنقل الجماهير للمباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

 

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الصداقة بداركار، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الفريق السنغالي.

 

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