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ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بالإسماعيلية

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:31 م
ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بالإسماعيلية
المتهم المضبوط
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عناصر تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإدارة بؤرة إجرامية لترويجها بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كلٍ من :

 

إسماعيل . س . س – سن 41 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة ابو صوير بمحافظة الإسماعيلية – سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية أموال عامة .

 

ماهر . ل . س – سن 36 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية – سبق إتهامه فى قضية إصابة خطأ .

 

سمير . ل . س – مواليد 1989 – سائق – ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

 

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم إستهداف عناصر التشكيل تنسيقاً وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهداف المتهمين حيث أسفرت الجهود عن ضبط الثالث بالسيارة رقم (ط ص ر 7289 مصر) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعلية .. وبحوزته (عدد 312 طربة لمخدر الحشيش وزنت 31,300 كيلو جرام ، عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركة مع المتهمين الهاربين ، وإستخدام الهاتفين فى الإتصال بعملائه والسيارة فى عملية النقل والترويج.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

المزيد عن: مديرية امن اسماعيلية تجارة المخدرات اخبار مصر اخبار الحوادث اليوم اخبار الاسماعيلية
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