أمن الإسكندرية يضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بمسكنه
تمكنت أجهزة البحث الجنائى الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف غموض وتحديد
وضبط مرتكبى واقعة مقتل (جامع قمامة - سن 52) داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث
المنتزه (مُصاب بطعنات بالرقبة والصدر والظهر وبعثرة بمحتويات الشقة وسلامة منافذ الشقة)
.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (جامع قمامة آخر
- سن32- له معلومات جنائية مسجلة ).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، حيث توجد بينه
وبين المجنى عليه علاقة صداقة ويوم الحادث نشبت بينهما مشاجرة تعدى خلالها عليه بسكين
" تصادف تواجدها بمكان الحادث" وإستولى على هاتفين محمولين تم (تم ضبطهما
بإرشاده ) وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد صناديق القمامة .
تم إتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.