أمن الإسكندرية يضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بمسكنه

تمكنت أجهزة البحث الجنائى الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل (جامع قمامة - سن 52) داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه (مُصاب بطعنات بالرقبة والصدر والظهر وبعثرة بمحتويات الشقة وسلامة منافذ الشقة) .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (جامع قمامة آخر - سن32- له معلومات جنائية مسجلة ).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، حيث توجد بينه وبين المجنى عليه علاقة صداقة ويوم الحادث نشبت بينهما مشاجرة تعدى خلالها عليه بسكين " تصادف تواجدها بمكان الحادث" وإستولى على هاتفين محمولين تم (تم ضبطهما بإرشاده ) وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد صناديق القمامة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.