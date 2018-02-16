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أمن الإسكندرية يضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بمسكنه

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:22 م
أمن الإسكندرية يضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بمسكنه
المتهم
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت أجهزة البحث الجنائى الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل (جامع قمامة - سن 52) داخل شقته الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه (مُصاب بطعنات بالرقبة والصدر والظهر وبعثرة بمحتويات الشقة وسلامة منافذ الشقة) .

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (جامع قمامة آخر - سن32- له معلومات جنائية مسجلة ).

 

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، حيث توجد بينه وبين المجنى عليه علاقة صداقة ويوم الحادث نشبت بينهما مشاجرة تعدى خلالها عليه بسكين " تصادف تواجدها بمكان الحادث" وإستولى على هاتفين محمولين تم (تم ضبطهما بإرشاده ) وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد صناديق القمامة .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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