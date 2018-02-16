اتحاد الكرة: الأهلي طالب بحضور 50 ألف مشجع في مباراته الإفريقية
الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:32 ص
ريهام عبد المحسن
كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بأنه سيتم تفعيل حضور ال 309 متفرج في 5 استادات في بطولة الدوري، كما أكد حضور 3000 مشجع لمباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر.
وقال سويلم في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت":
"سيتم تفعيل عودة ال 300 مشجع في 5 استادات، هي: السويس والدفاع الجوي والإسماعيلية
وبرج العرب والقاهرة".
وأضاف: "ستشهد مباريات كأس مصر ومباراة الأهلي والداخلية
في برج العرب ستتعدى ال 5000 متفرج في كأس مصر".
وتابع: "يوم 6 مارس الأهلي حدد مباراته الإفريقية وطالب
أن تكون باستاد القاهرة بحضور جماهيري".
واختتم سويلم تصريحاته: "إذا تمسك الأهلي بحضور 50 ألف
متفرج لمباراته الإفريقية فستقام المباراة على برج العرب".