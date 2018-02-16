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اتحاد الكرة: الأهلي طالب بحضور 50 ألف مشجع في مباراته الإفريقية

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:32 ص
اتحاد الكرة: الأهلي طالب بحضور 50 ألف مشجع في مباراته الإفريقية
الأهلي
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ريهام عبد المحسن
 

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بأنه سيتم تفعيل حضور ال 309 متفرج في 5 استادات في بطولة الدوري، كما أكد حضور 3000 مشجع لمباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر.

 

وقال سويلم في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "سيتم تفعيل عودة ال 300 مشجع في 5 استادات، هي: السويس والدفاع الجوي والإسماعيلية وبرج العرب والقاهرة".

 

وأضاف: "ستشهد مباريات كأس مصر ومباراة الأهلي والداخلية في برج العرب ستتعدى ال 5000 متفرج في كأس مصر".

 

وتابع: "يوم 6 مارس الأهلي حدد مباراته الإفريقية وطالب أن تكون باستاد القاهرة بحضور جماهيري".

 

واختتم سويلم تصريحاته: "إذا تمسك الأهلي بحضور 50 ألف متفرج لمباراته الإفريقية فستقام المباراة على برج العرب".

 

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