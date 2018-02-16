عاجل - بعد صلاح محسن.. الأهلي يقترب من حسم صفقة لاعب جديد من إنبي

يضع مسئولو النادي الأهلي، الرتوش النهائية من أجل إتمام التعاقد مع عبد الرحمن عمرو الشهير بـ"بوجي"، مهاجم نادي إنبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع النادي البترولي للتعاقد مع اللاعب صاحب 18 عاما، والذي يعد واحدا من أفضل اللاعبين في الفريق البترولي.

وكان المارد الأحمر، تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، مع مهاجم إنبي صلاح محسن، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 38 مليون جنيه.