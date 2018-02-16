زي النهاردة بتاريخ 16 - 02 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16- 02 - 2018

** أحـــداث





* 1723 - تنصيب لويس الخامس عشر ملكًا على فرنسا.





* 1785 - أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين.





* 1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.





* 1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.





* 1918 - منح الاستقلال للتوانيا.





* 1923 - اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.





* 1948 - الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي.





* 1949 - اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا.





* 1951 - جوزيف ستالين يتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت سلاحًا للحرب العدوانية.





* 1959 - العقيد فيدل كاسترو يتولى زعامة الحكومة الكوبية بعد حملة قادها لنفي الديكتاتور فولغينسيو باتيستا.





* 1965 - رئيس مجلس الأمة الكويتي عبد العزيز حمد الصقر يستقيل من رئاسة المجلس، وانتخاب سعود عبد العزيز العبد الرزاق خلفًا له.





*1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.





* 1979 - زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص.





* 1985 - الجيش اللبناني ينتشر في صيدا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.





* 1986 - الطائرات الفرنسية تنفذ غارة جوية على وادي دوم ضد قاعدة جوية ليبية في شمال تشاد، خلال الصراع التشادي الليبي.





* 1989 - تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.





* 1992 - اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.





* 2005 - اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ.





* 2011 - انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا، وسقوط أولى شهداء ثورة 17 فبراير بالمدينة ذاتها.





* 2017 - تفجيرٌ انتحاريّ في «مزار لال شهباز قلندر» في بلدة سهوان بپاكستان يوقع حوالي 88 قتيلًا وأكثر من 270 جريحًا.









** مـــوالـــيـــد





* 1822 - فرانسيس جالتون، عالم رياضيات إنجليزي.





* 1828 - جان هنري دونانت، رجل أعمال سويسري ومؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.





* 1838 - هنري بروكس آدمز، مؤرخ أمريكي.





* 1848 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.





* 1923 - عصمت عبد العليم، مغنية مصرية.





* 1926 - أحمد فؤاد محيي الدين، رئيس وزراء مصر.





* 1941 - كيم جونغ إل، زعيم كوريا الشمالية.





* 1946 - سمير وحيد، ممثل مصري.





* 1959 - جون ماكنرو، لاعب كرة مضرب أمريكي.





* 1964 - بيبيتو، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1970 - أنجلو بيروتسي، لاعب كرة قدم إيطالي.





* 1971 - خالد العجيرب، ممثل كويتي.





* 1971 - أماندا هولدن، ممثلة إنجليزية.





* 1972 - ساره كلارك، ممثلة أمريكية.

* 1976 - كاريس بشار، ممثلة سورية.





* 1979 - فالنتينو روسي، سائق دراجات إيطالي.





* 1980 - آلاء حسين، ممثلة عراقية.





* 1984 - أسامة الملولي، سباح تونسي.





* 1987 - حلا رجب، ممثلة سورية.





* 1988 - دنيلسون بريرا نيفيس، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1988 - دييغو كابيل، لاعب كرة قدم إسباني.





* 1992 - سينتيا خليفة، ممثلة لبنانية.









** وفـــيــات





* 1391 - يوحنا الخامس باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.





* 1907 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.





* 1917 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.





* 1932 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.





* 1976 - حسين صدقي، ممثل مصري.





* 1990 - كيث هارينغ، رسام أمريكي.





* 1992 - عباس الموسوي، أمين عام حزب الله اللبناني.





* 2005 - سامي سرحان، ممثل مصري.





* 2009 - ستيفان كيم سو هوان، كاردينال كاثوليكي كوري جنوبي ورئيس أساقفه سيول. الشرفي.





* 2016 - بطرس بطرس غالي، دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة.









** أعــيـــاد ومــنـــاســبـــات



