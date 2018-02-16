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زي النهاردة بتاريخ 16 - 02 - 2018

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 16 - 02 - 2018
حدث في مثل هذا اليوم
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*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16- 02 - 2018

** أحـــداث

* 1723 - تنصيب لويس الخامس عشر ملكًا على فرنسا.

* 1785 - أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين.

* 1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.

* 1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.

* 1918 - منح الاستقلال للتوانيا.

* 1923 - اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.

* 1948 - الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي.

* 1949 - اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا.

* 1951 - جوزيف ستالين يتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت سلاحًا للحرب العدوانية.

* 1959 - العقيد فيدل كاسترو يتولى زعامة الحكومة الكوبية بعد حملة قادها لنفي الديكتاتور فولغينسيو باتيستا.

* 1965 - رئيس مجلس الأمة الكويتي عبد العزيز حمد الصقر يستقيل من رئاسة المجلس، وانتخاب سعود عبد العزيز العبد الرزاق خلفًا له.

*1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.

* 1979 - زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص.

* 1985 - الجيش اللبناني ينتشر في صيدا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

* 1986 - الطائرات الفرنسية تنفذ غارة جوية على وادي دوم ضد قاعدة جوية ليبية في شمال تشاد، خلال الصراع التشادي الليبي.

* 1989 - تأسيس مجلس التعاون العربي الذي يضم مصر والأردن والعراق واليمن الشمالي.

* 1992 - اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.

* 2005 - اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ.

* 2011 - انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا، وسقوط أولى شهداء ثورة 17 فبراير بالمدينة ذاتها.

* 2017 - تفجيرٌ انتحاريّ في «مزار لال شهباز قلندر» في بلدة سهوان بپاكستان يوقع حوالي 88 قتيلًا وأكثر من 270 جريحًا.


** مـــوالـــيـــد

* 1822 - فرانسيس جالتون، عالم رياضيات إنجليزي.

* 1828 - جان هنري دونانت، رجل أعمال سويسري ومؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.

* 1838 - هنري بروكس آدمز، مؤرخ أمريكي.

* 1848 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.

* 1923 - عصمت عبد العليم، مغنية مصرية.

* 1926 - أحمد فؤاد محيي الدين، رئيس وزراء مصر.

* 1941 - كيم جونغ إل، زعيم كوريا الشمالية.

* 1946 - سمير وحيد، ممثل مصري.

* 1959 - جون ماكنرو، لاعب كرة مضرب أمريكي.

* 1964 - بيبيتو، لاعب كرة قدم برازيلي.

* 1970 - أنجلو بيروتسي، لاعب كرة قدم إيطالي.

* 1971 -خالد العجيرب، ممثل كويتي.

* 1971 - أماندا هولدن، ممثلة إنجليزية.

* 1972 - ساره كلارك، ممثلة أمريكية.
 
* 1976 - كاريس بشار، ممثلة سورية.

* 1979 - فالنتينو روسي، سائق دراجات إيطالي.

* 1980 - آلاء حسين، ممثلة عراقية.

* 1984 - أسامة الملولي، سباح تونسي.

* 1987 - حلا رجب، ممثلة سورية.

* 1988 - دنيلسون بريرا نيفيس، لاعب كرة قدم برازيلي.

* 1988 - دييغو كابيل، لاعب كرة قدم إسباني.

* 1992 - سينتيا خليفة، ممثلة لبنانية.


** وفـــيــات

* 1391 - يوحنا الخامس باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

* 1907 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.

* 1917 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي.

* 1932 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.

* 1976 - حسين صدقي، ممثل مصري.

* 1990 - كيث هارينغ، رسام أمريكي.

* 1992 - عباس الموسوي، أمين عام حزب الله اللبناني.

* 2005 - سامي سرحان، ممثل مصري.

* 2009 - ستيفان كيم سو هوان، كاردينال كاثوليكي كوري جنوبي ورئيس أساقفه سيول. الشرفي.

* 2016 - بطرس بطرس غالي، دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة.


** أعــيـــاد ومــنـــاســبـــات

* عيد الاستقلال في لتوانيا.
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