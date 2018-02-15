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عاجل.. القوات الجوية تدمر 10 عربات محملة بالأسلحة على الحدود الغربية

الخميس 15/فبراير/2018 - 12:01 م
عاجل.. القوات الجوية تدمر 10 عربات محملة بالأسلحة على الحدود الغربية
أرشيفية
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الفجر
 
دمرت القوات الجوية 10 عربات محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، بدء تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، الجمعة الماضي، في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بالتعاون مع قوات الشرطة، في إطار التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 
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