الأقفال الحديدية.. أغرب عادات الاحتفال بعيد الحب حول العالم

تختلف عادات الاحتفال بعيد الحب من بلد لآخر اعتمادًا على ثقافة ومعتقدات هذه الشعوب، فترسم قيود المجتمع أو إنفتاحها، ومنها العادات الغريبة التي كست العديد من الشعوب نكهه خاصة في "الفلانتين".

ويحتفل المواطنون في جميع أنحاء العالم بـ"عيد الحب"، في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، أملاً في أن يسود الحب في جميع بقاع الأرض، لذا ترصد "الفجر"، فيما يلي أغرب عادات الاحتفال بعيد الحب حول العالم.

الأقفال الحديدية

تعتبر الأقفال الحديدية من طرق الحب التى تعتبر أحد المعالم الشهيرة في إيطاليا، فأقفال الحب يكتب عليها المحبوبان أو العاشقان رسالتهما ويربطانها في السلاسل، ومن ثم يقومان برمي المفتاح في النهر من جسر ريالتو، اعتقادًا أن حبهما بمقدار مدى ارتباط القفل بالسلاسل، بالإضافة إلى جلب السعادة والحب.

ولا تزال أصول هذه العادة غامضة، حيث إنها تعود إلى رواية عاطفية باسم "او فوليا دى تى" أى "أرغب فيك" للكاتب فيديريكو موتشيا، والرواية تدور أحداثها حول شخصيتين رئيسيتين، هما رجل وامرأة، قفلان يحملان اسميهما على عمود مصباح فى بونتى ميلفيو فى روما، قبل أن يتبادلا القبلات ويرميا المفتاح في مياه نهر التبر، أما الآخرون فيرجعون هذه الممارسة إلى حقبة أقدم، وانتشرت فى موسكو وبروكسل وكييف وفلنيوس وفلورنسا عند جسر فيكيو، وفى فيرونا مدينة روميو وجولييت عند الجسر الحجرى، وفى البندقية أيضا.

صراخ الرجال والنساء العزاب في وجوه بعضهم

تنتشر عادة غريبة في فرنسا في عيد الفالنتاين، حيث يجتمع الرجال والنساء العزاب في منزل، ويصرخ كل رجل وامرأة في وجه الآخر، وفي حال لم يكن أي منهما راضيًا عن الشريك الذي وقع اختياره عليه، ينتقل إلى آخر، أما النساء اللواتي لم يحظين بأي رجل، يجتمعن في وقت لاحق لإحراق صور الرجال.

حبس العروسة

بينما في السودان تقوم والدة العروس بحبس ابنتها مدة تصل لثلاثة أشهر في داخل غرفة لا تصلها فيها الشمس، وتحفر لها حفرة عميقة يوضع بداخلها إناء فخاري كبير تدس داخله أعوادا من أشجار "الطلح والشاف" وتشعل فيها نارا هادئة لتجلس العروس على حافة تلك الحفرة بعد أن تخلع جميع ملابسها، وتلتف بقطعة كبيرة من قماش الصوف الوبري الخشن تسمى "الشملة" ويمسح جسمها بزيت خاص ولا تقوم من تلك الحفرة حتى يتصبب منها العرق بكميات كبيره لمدة تتجاوز الساعتين، وتسمى هذه العادة "بالدخان"، وهي عبارة عن حمام بخار، وتداوم العروس خلال هذه الفترة على فرك جسدها بعجينة من الذرة والزيت تسمى "اللخوخة" لنعومة البشرة وصفائها.

صلاة عيد الحب بالصين

للصين تقليدها الخاص للاحتفال بعيد الحب، حيث يختلف موعد هذا العيد في الصين عن باقي البلدان ويصادف في السابع من الشهر القمري حسب التوقيت الصيني ويسمى ليلة السبعات، وإلى جانب تبادل الورود والشوكولا يقوم العشاق بزيارة معبد يسمى معبد صانع عيدان الثقاب للصلاة من أجل الحب والزواج والسعادة.

النساء تقدم الهدايا للرجال فقط

في اليابان تقدم النساء هدايا للرجال يوم 14 فبراير ويرد الرجال الهدية بعد شهر كامل يوم 14 مارس الذي يعرف باليوم الأبيض.

احتفال على الطريقة الرومانية في جنوب أفريقيا

تحتفل النساء بعيد الحب في جنوب أفريقيا بواسطة كتابة اسم رجالهن على ورقة صغيرة وتثبيتها بواسطة الدبابيس على اكمامهن، وهو تقليد قديم يرجع لاحتفالات منذ عصر الرومان.

تقليد بابا نويل في إنجلترا

في انجلترا، يطوف شخص نحيل متخفي يرتدي قبعة باسم " جاك الفلانتين" وهو يزور المنازل في عشية عيد الحب، ويحمل هدايا وحلوى للأطفال وذلك على غرار بابا نويل أو سانتا كلوز في عيد الكريسماس.