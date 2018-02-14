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عاجل.. رئيس جنوب أفريقيا يعلن استقالته

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:11 م
عاجل.. رئيس جنوب أفريقيا يعلن استقالته
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خاطر عبادة
 
أعلن رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، استقالته من منصب رئيس البلاد، خلال خطاب له منذ قليل، بعد ضغوط من حزبه الحاكم بسبب فضائح مالية.

وقال زوما، فى خطابه، وفقاً لموقع شبكة روسيا اليوم، "أستقيل من منصبى كرئيس للجمهورية، بأثر فورى"، وأضاف "لقد خدمت بلدى بأفضل ما يمكن، وأمتن إلى الأبد لمنحهم إياى الثقة لتولّى أهم منصب على الأرض، لكنى عندما توليت منصبى، تفهّمت وتعهّدت بأن أكون أول من يحترم القانون والدستور".


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