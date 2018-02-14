ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فيسبوك تجلب ميزة "القوائم" من المنشورات النصية.. تعرف عليها

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:36 ص
فيسبوك تجلب ميزة القوائم من المنشورات النصية.. تعرف عليها
فيسبوك - أرشيفية
طباعة
 
قدمت شبكة "فيسبوك" الاجتماعية نوع جديد من المنشورات النصية ذات الخلفية الملونة، وهي إمكانية إنشاء قوائم مثل قوائم المهام أو غيرها لتشاركها مع أصدقائك، إن كنت لا تمانع من نشر حياتك على الشبكة بالطبع.

ووفّرت الشبكة الميزة بدء من اليوم تدريجيًا تحت اسم "Lists" وهي خطوة جديدة من فيسبوك لتحفيز المستخدمين على نشر المحتوى أكثر عن حياتهم والتفاعل معه تطبيقاً لاستراتيجيتها الجديدة هذه السنة.

كما يمكن وضع عنوان للقائمة مع رمز تعبيري خاص بها ووضع عدة مفردات ضمن القائمة وسيتم عرض أول خمسة عناصر مباشرة وإخفاء الباقي ليظهر عند الضغط عليه.

ستظهر الميزة عبر تطبيق فيسبوك على أندرويد وآيفون عبر قسم Add to your post وذلك من خلال كلمة List ضمن صندوق إنشاء تحديث حالة جديد.

تسعى الشبكة لجعل المنصة مكان أكثر لتبادل المحتوى الخاص والتفاعل معه، ومثل هذه المنشورات تحفز الطرفين على النشر والتعليق.
المزيد عن: قوائم فيسبوك تكنولوجيا اندرويد التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سيدني إف سي - أستراليا
0
x
10:30
0
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
جوانجزو إيفرجراند - الصين
0
x
11:00
0
بوريرام يونايتد - تايلاند
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي شنهوا - الصين
جيجيو يونايتد - كوريا الجنوبية
-
x
12:45
-
سيريزو أوساكا - اليابان
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
19:30
-
الداخلية
دوري أبطال أوروبا
بورتو - البرتغال
-
x
21:45
-
ليفربول - إنجلترا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:45
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب أطلس خنيفرة
-
x
17:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
الرجاء الرياضي
-
x
17:00
-
أولمبيك خريبكة
الفتح الرباطي
-
x
19:00
-
الوداد الرياضي
إتحاد طنجة
-
x
19:00
-
نهضة بركان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/14/2018 12:40:02 PM