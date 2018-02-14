فيسبوك تجلب ميزة "القوائم" من المنشورات النصية.. تعرف عليها

قدمت شبكة "فيسبوك" الاجتماعية نوع جديد من المنشورات النصية ذات الخلفية الملونة، وهي إمكانية إنشاء قوائم مثل قوائم المهام أو غيرها لتشاركها مع أصدقائك، إن كنت لا تمانع من نشر حياتك على الشبكة بالطبع.





ووفّرت الشبكة الميزة بدء من اليوم تدريجيًا تحت اسم "Lists" وهي خطوة جديدة من فيسبوك لتحفيز المستخدمين على نشر المحتوى أكثر عن حياتهم والتفاعل معه تطبيقاً لاستراتيجيتها الجديدة هذه السنة.





كما يمكن وضع عنوان للقائمة مع رمز تعبيري خاص بها ووضع عدة مفردات ضمن القائمة وسيتم عرض أول خمسة عناصر مباشرة وإخفاء الباقي ليظهر عند الضغط عليه.





ستظهر الميزة عبر تطبيق فيسبوك على أندرويد وآيفون عبر قسم Add to your post وذلك من خلال كلمة List ضمن صندوق إنشاء تحديث حالة جديد.



