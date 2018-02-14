المفتي: مكافحة الفساد تكون عن طريق تنمية الضمير

دعا الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن يوفق جيشنا وشرطتنا لمواجهة هذا الفساد الغاشم وهو الفساد الإرهابى، الذى لا يمكن القضاء عليه إلا بالمواجهة الأمنية والفكرية.





وقال المفتي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمكافحة الفساد، بجامعة الأزهر إن الفساد تعانى منه الأمم فى الوقت الحاضر، ولابد من وجود الوسائل التشريعية والتربوية لعلاج هذه الظاهرة، مضيفا أن مكافحة الفساد تكون عن طريق تنمية الضمير والرقابة الذاتية للإنسان.







