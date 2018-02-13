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إصدار "Android P" يكشف خدعة تسجيل المكالمات الهاتفية

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 11:08 م
إصدار Android P يكشف خدعة تسجيل المكالمات الهاتفية
Android P
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دائما ما يأتى كل إصدار جديد من نظام التشغيل أندرويد بمميزات جديدة وتحسينات تختلف عن الإصدار السابق ويبدو ان جوجل سوف تقوم بإطلاق الإصدار الجديد Android P فى وقت مبكر هذا العام مع مميزات جديدة لا توجد بالأندرويد أوريو.

سيأتى نظام التشغيل Android P بتحسينات بصرية لجعل نظام التشغيل أكثر جاذبية لمستخدمى أنظمة التشغيل الأخرى مثل ios كما سيأتى بتحسينات للبطارية أيضا أما أهم ما سيميز هذا الإصدار أنه سيحذرك عند تسجيل المكالمات الهاتفية من قبل الطرف الأخر.

أثناء المكالمات الهاتفية سيقوم الهاتف بتنبيهك كل 15 ثانية إذا قام الطرف الأخر بتسجيل المكالمة مما يجعل هذه الميزة مهمة جدا للحفاظ على الخصوصية وسوف تجلب راحة البال للعديد من المستخدمين.
المزيد عن: نظام تشغيل تكنولوجيا تسجيل المكالمات الهاتفية التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Android P
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