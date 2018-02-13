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ديون الأسر الأمريكية تقفز لمستوى قياسي جديد

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 10:55 م
ديون الأسر الأمريكية تقفز لمستوى قياسي جديد
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وكالات
 
ارتفعت ديون الأسر الأمريكية لمستوى قياسي جديد في الربع الأخير من العام الماضي، بفعل صعود الرهن العقاري.
 
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في "نيويورك" عبر التقرير الفصلي الصادر اليوم الثلاثاء، أن ديون الأسر ارتفعت بمقدار 193 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي لتصل إلى مستوى 13.15 تريليون دولار.
 
وشهد عام 2017 الصعود السنوي الخامس على التوالي لديون الأسر في الولايات المتحدة.
 
وأشار التقرير إلى أن ديون الرهن العقاري، والطلاب، والسيارات، وبطاقات الائتمان ارتفعت بنسبة 1.6% و 1.5% و0.7% و 3.2% على التوالي.
 
وشهدت ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة أكبر زيادة من حيث القيمة والنسبة المئوية، بعد أن صعدت بنحو 139 مليار دولار.
المزيد عن: الرهن العقارى الديون الامريكية الاقتصاد الامريكى اخبار الاقتصاد
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