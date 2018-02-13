هل ينضم "شيكابالا" لمعسكر المنتخب القادم؟.. نبيه يجيب

كشف أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني موقف الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفريق من ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الرائد السعودي لمعسكر المنتخب في مارس المقبل.





وقال "نبيه" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "جميع اللاعبين المحليين والمحترفين داخل دائرة إهتمام الجهاز الفني للمنتخب ونضم اللاعبين وفقًا للحاجة الفنية بالمنتخب".





وأضاف: "شيكابالا وكل من شارك مع المنتخب في الفترة الماضية أصبح من القوام الأساسي، وتحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب بشكل دائم وسيتم ضم اللاعبين للمعسكر المقبل وفقًا لحاجة الفريق لجهودهم".





وواصل: "احتراف اللاعبين السعوديين في الدوري السعودي بحثًا عن المشاركة الاساسية منهم".





وأردف: "لا أنصح أي لاعب بألا يترك ناديه وعليه إختيار ما يصب في مصلحته ولكن أنتظر منه المشاركة بشكل أساسي".





وأتم: "نتمني ان نمنح كل اللاعبين فرصة مع المنتخب ولكن ضيق الوقت عقبة أمامنا في تحقيق ذلك".





وعن طموحات الجهاز الفني للمنتخب في كأس العالم قال :"راضيين عن عملنا في المرحلة الماضية، وكل مرحلة لها استراتيجية وفكر مختلف وان شاء الله القادم أفضل، ونظهر بالشكل اللائق في مونديال روسيا ونشرف الكرة المصرية".



