أهم وأبرز أخبار اليوم الإثنين 12/2/2018 في محافظة دمياط

، شهدت محافظة دمياط، اليوم الإثنين، أهم وأبرز الأحداث قرر السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة معلم تربية رياضية ومشرف عام ومشرفين على بوابة مدرسة دمياط الثانوية الميكانيكية العسكرية إلى التحقيق بسبب مخالفات عدم غلق البوابات وعدم الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف.



وأجرى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة بشطا؛ لتفقد ومتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع ومتابعة أعمال رصف الطرق.



كما قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إنه لا تزال أعمال التكريك جارية للمر الملاحي للميناء، حيث نجحت الكراكة مكة التابعة لهيئة قناة السويس، في تكريك 141906 متر مكعب من الممر الملاحي، منذ بداية عملها وحتى اليوم الإثنين، للتغلب على حالة الإطماء التي أصابت الممر الملاحي.



وأحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مخالفات عدم قيام مسئولى ادرة أملاك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتنفيذ مكاتبات الإدارة العامة للاملاك الخاصة بتغيير اسماء واضعة اليد في السجلات، إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها.