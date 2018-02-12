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حادث سقوط الطائرة الروسية يتصدر "تويتر"

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:13 ص
حادث سقوط الطائرة الروسية يتصدر تويتر
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هالة الشحات
 
اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق على حادث سقوط الطائرة الروسية، وجاء هاشتاج (#الطائرة_الروسية) ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع "تويتر".

أعرب الرواد عن أسفهم الكبير للحادث، وتداولوا الصور الأولى لحطام الطائرة، كما أبرز المستخدمون نعي مفتي الجمهورية لضحايا الطائرة المنكوبة، وتناقلوا البيان الصادر عن وزارة الخارجية والذي عبر عن تعازي مصر لأسر الضحايا وتأكيد مصر على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب روسيا الصديقة في تلك المحنة.

وكانت طائرة روسية طراز إيه.إن- 148 قد سقطت فى منطقة قريبة من موسكو بعد أن اختفت من على شاشات الرادار، أمس الأحد، حسبما صرح مصدر فى جهاز الطوارئ الروسى. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الطائرة كانت تقل 65 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أشخاص، واختفت بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو فى موسكو، قبل اكتشاف سقوطها فى منطقة قريبة من موسكو.
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