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تركي آل الشيخ يرصد مكافأة ضخمة لأهلي جدة للفوز على بطل إيران

الإثنين 12/فبراير/2018 - 10:09 ص
تركي آل الشيخ يرصد مكافأة ضخمة لأهلي جدة للفوز على بطل إيران
تركي آل الشيخ
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أحمد جمال
 

رصد المستشار تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس النادي الأهلي المصري مكافأة خاصة لكل لاعب في نادي أهلي جدة السعودي في حالة الفوز على تركتور سازي الإيراني في أول مباراة له اليوم بدوري أبطال آسيا.

 

وقال تركي آل الشيخ تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تمنياتي للنادي الأهلي بالتوفيق في أول مباراة له اليوم بدوري أبطال آسيا .. وفي حال الفوز بآذن الله مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب."

تركي آل الشيخ يرصد مكافأة ضخمة لأهلي جدة للفوز على بطل إيران
المزيد عن: دوري ابطال اسيا تركي ال الشيخ اهلي جدة السعودية الاهلي السعودي
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