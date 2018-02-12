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مدرب الاتحاد: العشوائية وضياع الثقة سبب تدهور النتائج

الإثنين 12/فبراير/2018 - 09:53 ص
مدرب الاتحاد: العشوائية وضياع الثقة سبب تدهور النتائج
الاتحاد السكندري
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الفجر الرياضي
 

كشف محمد عمر، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، عن رأيه في أداء الفريق خلال الفترة الماضية والأسباب التي أدت لتراجع النتائج.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "وجدت خلال متابعتي لمباريات الاتحاد الماضية اجتهادات فردية من اللاعبين داخل الملعب دون وجود فكر أو تخطيط من المدرب".


وأردف: "أيضا الثقة ضاعت بين اللاعبين في فكرة تحقيق الفوز وتحسين النتائج".

 

وأكمل: "سأعمل على تصحيح هذه الأمور في الفترة المقبلة، سأعود اليوم لبدء مشواري مع الفريق وسأقود الاتحاد أمام الداخلية يوم الأربعاء المقبل".

المزيد عن: محمد عمر كورة كرة رياضة الاتحاد السكندري الاتحاد
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