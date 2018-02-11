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مروة حسن بطلة الماراثون وبائعة المناديل في ضيافة "ست الحسن" اليوم

الأحد 11/فبراير/2018 - 09:01 ص
مروة حسن بطلة الماراثون وبائعة المناديل في ضيافة ست الحسن اليوم
شريهان أبو الحسن
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صلاح حسن
 
تحل الطفلة مروة حسن سالم علي سالم، ابنة محافظة أسوان، والتي تعمل بائعة مناديل لمساعدة والدها على تحمل أعباء الحياة، ضيفة على برنامج "ست الحسن"، في حلقة اليوم الأحد، والذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، ويذاع على قناة ON E.


يأتي هذا بعد شهرتها وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي معها بعد فوزها بالميدالية الذهبية لماراثون أسوان الخيري، لصالح مؤسسة مجدي يعقوب.


وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج المطربة هلا طارق أحمد رشدي، وخالد عبدالمنعم عبده، عازف قانون، كريم خالد محمود جاد، عازف جيتار، وأحمد علاء الدين ابراهيم حسن، عازف كاخون.
المزيد عن: مروة حسن شريهان أبو الحسن بطلة الماراثون بائعة المناديل الطفلة مروة حسن أسوان
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