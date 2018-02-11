جهاز المصري البورسعيدي بالكامل يتعرض لنزلة برد

قال علي الطرابيلي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن فوز الفريق على جرين بافالوز في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، كان أكثر من رائع في ظل وجود روح حماسية وكبيرة من الفريق البورسعيدي.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الجهاز الفني بالكامل تعرض لنزلة برد قوية قبل المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وحصل على حقن مسكنة حتى يتمكن من العمل في المباراة والوقوف أمام الدكة".





وتابع الطرابيلي: "أشكر الجماهير والجهاز الفني واللاعبين، وكذلك كل من حضر المباراة، وأود ان أشيد بالإعلامي يعقوب السعودي الذي حضر خصيصا لمتابعة المباراة من أرض الملعب".





وأشار إلى أن المظهر المشرف الذي ظهر به جمهور المصري، في تلك المباراة، يعد حافزًا قويًا لعودة الجمهور إلى المدرجات".



