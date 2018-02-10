ياسمين عزيز تقدّم معزوفاتها في شارع الحبيب بورقيبة
السبت 10/فبراير/2018 - 09:22 م
محمد وليد الجموسي
من المنتظر أن تقدّم عازفة الكمنجة ياسمين عزيز غدا عرضا موسيقيّا تعزف من خلاه مجموعة ممتازة من موسيقات الشعوب على امتداد ساعتين من الزمن.
والطريف أنها اختارت أن تقدّم عرضها الذي سيكون في شكل مساهمة في عمل خيري, في الهواء الطلق وبالتحديد في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من الثاثلة بعد الظهر.
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