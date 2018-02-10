أحمد جمال يُحيي الحفل الغنائي لدعم "السيسي" بقنا

انطلق مساء اليوم، الحفل الغنائي الكبير الذي تنظمه جمعية "من أجل مصر" و"حملة كلنا معاك" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والإذاعي الكبير عضو المجلس الأعلى للإعلام فهمي عمر، والنائب الكاتب الصحفي مصطفي بكري، ومدير تحرير جريدة الأهرام الصحفي أشرف العشري، واللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد، ومحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، واللواء حازم أبو الفتوح رئيس جهاز مباحث الأمن الوطني، واللواء علاء محمود العياط مدير أمن قنا، واللواء أدهم الفتاح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة قنا، وما يزيد عن ٧ آلاف شخص من مختلف طوائف المجتمع القنائي.



وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم الظهور الأول للفنان أحمد جمال بمحافظة قنا، والذي قدم عدد من الأغاني الوطنية وأعماله الفنية وسط تفاعل كبير من الشباب والفتيات ثم قدمت فرقة "قنا القومية الفنون الشعبية" عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي والتراث القناوي.



ومن جانبه قال أسامة الهواري منسق جمعية من أجل مصر بقنا، أن الحفل سيشهد ربما للمرة الأولى ظهور الفنان الكبير محمد فؤاد مشيدًا بجهود المنظمين للحفل الغنائي الأول علي أرض المحافظة، كما أشاد بانضباط الجماهير الغفيرة التي حضرت خصيصا لتعلنها صريحة أننا بكافة طوائف المجتمع خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعمه بكل قوة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء.