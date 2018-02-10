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داعية إسلامي: ضرب الأطفل قبل 10 سنوات حرام شرعا

السبت 10/فبراير/2018 - 08:38 ص
داعية إسلامي: ضرب الأطفل قبل 10 سنوات حرام شرعا
أرشيفية
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هالة الشحات
 
قال الداعية الإسلامي، أحمد صبري، إن ضرب الأباء للطفال يجعلهم إرهابيين، ومنحرفين، وليس لهم شخصية، مناشدًا الآباء بالتعامل برفق مع الأطفال خاصة ما دون العشر سنوات.

وأكد "صبري" خلال حواره مع برنامج "منهج حياة" المذاع على فضائية "العاصمة" مساء اليوم الجمعة، أن ضرب الاطفال قبل العشر سنوات حرام شرعًا.

وناشد الداعية الإسلامي، الآباء بأن يعملوا بحديث بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، في تربية الأطفال، مستشهدًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "علموا ابناءكم الصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا في المضاجع"
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