اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي العلاقات العامة بتعليم القاهرة

اختتم الدكتور عبد العظيم صدقي مستشار محافظ القاهرة، اليوم، البرنامج التدريبي لمسئولي العلاقات العامة بتعليم القاهرة للمنطقتين الشمالية والشرقية، وذلك بحضور محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات.





ويهدف البرنامج إلى تحسين أداء مسئولي العلاقات العامة وإعداد صف ثانً؛ لمواجهة المتغيرات الحديثة ومواكبة التطوير ونشر ثقافة التغير الايجابي.





حيث أكد المستشار الإعلامي عبد العظيم صدقي، على الدور الهام للعلاقات العامة ودورها في التأثير على الرأي العام خاصة وأنها تعتبر حلقة الاتصال بين المنشأة وجمهور المتعاملين معها وحلقة الاتصال بين العاملين بالمنشأة والإدارة العليا.



