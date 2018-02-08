الشحات يسجل ويصنع في فوز العين بثلاثية نظيفة على الإمارات

قاد حسين الشحات لاعب منتخبنا الوطني فريقه العين للفوز على نظيره فريق الإمارات بثلاثة أهداف مقابل لاشئ مساء اليوم في الجولة السادسة عشر من بطولة دوري الخليج العربي.





شارك لاعب منتخبنا الوطني حسين الشحات في التشكيلة الأساسية وخاض اللقاء بشكل كامل ونجح بفضل أدائه المميز في مساعدة فريقه على الفوز.





سجل الشحات الهدف الأول للعين في الدقيقة الرابعة ثم أضاف أحمد خليل الهدف الثاني في الدقيقة 14 من صناعة الشحات، واختتم الثلاثية كايو في الدقيقة 40 لينتهي اللقاء 3-0 لصالح العين.





وبهذه النتيجة يرفع العين رصيده للنقطة 38 في صدارة الدوري فيما توقف رصيد الإمارات عند النقطة 11 في المركز الأخير.