رسميًا.. "هواوي" أنها ستكون حاضرة في مؤتمر MWC 2018!
الأربعاء 07/فبراير/2018 - 07:13 م
في الشهر الماضي، سمعنا بأن شركة Huawei لن تقوم بالكشف عن هاتفها الرائد المقبل Huawei P11 أو أيا كان إسمه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 المقرر عقده أواخر الشهر الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. واليوم أعلنت الشركة من خلال حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنها ستعقد حدثًا في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر الشهر الجاري للإعلان عن منتجات جديدة.
شركة Huawei هي واحدة من الشركات القليلة التي تحقق نموًا مزدوج الرقم في سوق الأجهزة اللوحية جنبا إلى جنب مع شركة أمازون، وبالتالي نحن نتوقع أن نرى لوحيات جديدة من الشركة الصينية في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 أواخر الشهر الجاري.
شركة Huawei قد تعلن أيضا في هذا الحدث عن الوصول الرسمي لخدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة Huawei Pay الخاصة بها إلى أوروبا، وقد تعلن أيضا عن ساعة ذكية جديدة لخلافة الساعة الذكية الحالية Huawei Watch 2 التي أعلنت عنها الشركة في نفس الحدث خلال العام الماضي.
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